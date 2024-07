Bastidores do Poder: Marcio Bittar recalcula rota e Mailza vai além do público evangélico

A manhã desta quinta-feira (25) trouxe uma reviravolta política de impacto: o senador Marcio Bittar (UB) anunciou seu apoio à reeleição do prefeito Zequinha Lima (PP) em Cruzeiro do Sul. A declaração foi acompanhada de uma foto bem posada nas redes sociais do prefeito.

Após estar fervorosamente empenhado na campanha da ex-deputada Jéssica Sales (MDB), Bittar parece ter decidido recalcular sua rota com maestria digna de um navegador experiente. A mudança de apoio, à essa altura do campeonato, é um movimento que surpreende até mesmo os mais atentos, principalmente considerando seus laços estreitos com a família Sales.

Nos bastidores, comenta-se que a decisão de Bittar foi impulsionada pela não indicação do médico Rondney Brito (PL) como vice, com o empresário Tota Filho (PSD) ocupando a vaga na chapa de Jéssica. Na disputa de bastidores entre os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Marcio Bittar, Petecão aparentemente levou a melhor, conseguindo emplacar Tota Filho como vice.

Quem subestima o senador Marcio Bittar (UB) comete um grande erro. Bittar não é apenas um mestre em articular e recalcular rotas; ele é um verdadeiro campeão em reinventar-se. Falar mal de sua habilidade é um erro, pois ele já provou ser um especialista em transformar adversidades em oportunidades com precisão cirúrgica.

HENRIQUE AFONSO

A escolha estratégica do ex-deputado Henrique Afonso (PDT) como chefe do gabinete da vice-governadora Mailza Assis (PP) demonstra uma decisão criteriosa. Com a aproximação das eleições de 2026, que representam o maior desafio de sua carreira política, é importante que Mailza fortaleça sua posição. Nesse contexto, a presença de Henrique, um experiente ex-deputado federal por três mandatos e vice-prefeito em Cruzeiro do Sul, é especialmente valiosa. Sua vasta experiência e influência, especialmente em Brasília, onde contribuiu significativamente para a gestão do prefeito Zequinha Lima (PP), certamente contribuirão para a eficiência e eficácia do gabinete.

MAIS QUE EVANGÉLICOS

A escolha de Henrique Afonso (PDT), assim como de outras lideranças evangélicas que cercam a vice-governadora, não se baseia exclusivamente na mesma fé. Mailza Assis (PP) tem em seu gabinete líderes espíritas e católicos, demonstrando uma abertura para diversas crenças. É um equívoco afirmar que o gabinete da vice-governadora se restringe apenas a influências evangélicas.

2° CONFERÊNCIA LGBTQIA+

Nos dias 26 e 27 de julho, o auditório da Estácio Unimeta em Rio Branco sediará a 2ª Conferência Regional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do Baixo Acre. Esta iniciativa, que busca discutir avanços e a urgência na implementação de políticas públicas para a população LGBTQIA+ no Acre, foi viabilizada pela Portaria Conjunta da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBTQIA+. Após quase uma década sem realizar-se este evento, destaca-se o compromisso da vice-governadora Mailza Assis (PP), também à frente da Secretaria, em priorizar a ação prática em favor dessas políticas públicas, transcendendo qualquer consideração ideológica.

DELCIMAR LEITE

A escolha de Delcimar Leite (REP) como vice-prefeita na chapa de Zequinha Lima (PP) em Cruzeiro do Sul destaca-se pelo seu carisma e capacidade de agregar valor à gestão. Delcimar é reconhecida unanimemente por sua competência técnica e habilidade política, atributos que a tornam ainda mais essencial para o sucesso da chapa.

CLODOALDO RODRIGUES

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues (REP) tem se destacado como uma das principais lideranças do Vale do Juruá. Foi ele quem articulou com sucesso a inclusão de sua esposa, Delcimar Leite (REP), como vice na chapa do prefeito Zequinha Lima (PP). Além disso, o deputado tem sido fundamental na costura de alianças nos municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Mâncio Lima , Rodrigues Alves e Senador Guiomard. Com esses apoios estratégicos, Clodoaldo está se fortalecendo para as eleições de 2026.

EM CAPIXABA

Na noite desta quarta-feira (24), ocorreu a convenção que oficializou a vereadora Sara Frank (MDB) como candidata à prefeitura de Capixaba. Sara emerge como a principal adversária do atual prefeito Manoel Maia (UB), contando com o respaldo dos partidos MDB, PODEMOS e PSD. O evento foi marcado pela presença de importantes figuras políticas, incluindo o senador Sérgio Petecão (PSD), o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (POD), e sua esposa, a deputada federal Meire Serafim (UB), além dos deputados estaduais Gilberto Lira (UB) e Tanizio Sá (MDB).

MAGOADA

Na festa realizada em Capixaba, foi perceptível a ausência de uma figura política que sempre esteve ao lado da vereadora Sara Frank (MDB). Trata-se do senador Marcio Bittar (UB), que optou por apoiar o atual prefeito Manoel Maia (UB). Nos bastidores, comenta-se que Sara Frank ficou magoada com essa decisão, uma vez que antes era vista como a representante do senador no município.

TARAUACÁ

Notícias provenientes da Terra do Abacaxi Gigante indicam que o Partido Social Democrático (PSD) estabeleceu um acordo com o pré-candidato do Progressistas à Prefeitura de Tarauacá, Rodrigo Damasceno. Esse acordo entraria em vigor caso Vando Torquato não consiga reverter sua inelegibilidade na justiça. O PSD considera integrar o arco de alianças com Damasceno, ex-prefeito da cidade. Torquato enfrenta desafios legais que possivelmente o impedirão de participar das eleições municipais.

GERENCIAMENTO DE CRISES

Ontem pela manhã (24), ocorreu uma tragédia no ETA 2, onde parte da estrutura foi danificada devido a um deslocamento de terra, resultando na interrupção do fornecimento de água em pelo menos dez bairros. A equipe do SAERB agiu prontamente, trabalhando durante a noite para realizar os reparos necessários e assegurar a normalização do abastecimento de água na cidade. Essa resposta rápida demonstra que o prefeito Tião Bocalom (PL) está efetivamente resolvendo desafios que anteriormente representavam pontos vulneráveis de sua gestão.

HELONEIDA GAMA

A presidente e fundadora da Associação Família Azul do Acre (AFAC), Heloneida Gama, é um dos nomes da chapa do PSDB que concorrerá a uma vaga na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Além de mãe atípica e professora, Heloneida dedica-se há 9 anos à presidência da AFAC, sendo uma incansável defensora dos direitos da causa autista.

VIADUTO ROMILDO MAGALHÃES

O governador Gladson Cameli expressou sua intenção de homenagear o saudoso ex-governador Romildo Magalhães, que faleceu na última semana, ao dar o nome dele ao Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco, cuja inauguração está prevista para 2025. Reconhecer o legado do ex-governador Romildo Magalhães é uma forma justa de honrar o grande líder político que ele foi.