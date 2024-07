Belo envolve famosos casados em nova revelação sobre Gracyanne

Quando ainda era casado com Gracyanne Barbosa, Belo flagrou mensagens enviadas por famosos casados para a musa fitness. A revelação foi feita pelo próprio cantor, em conversa com o colunista Leo Dias.

O jornalista contou, ainda, que o pagodeiro afirmou que, caso resolva abrir a boca para revelar os seis nomes, pode acabar com vários relacionamentos. Quem serão eles, hein? Ficamos curiosos.

“Não conseguia estar junto”, revela Gracyanne sobre Belo

No fim de abril, Gracyanne Barbosa postou uma caixinha de perguntas no Instagram e abriu coração sobre o fim do casamento, de 16 anos, com Belo. Sobre o motivo da separação, a musa fitness afirmou que não foi falta de amor, mas de tempo. “A gente não conseguia estar junto”, disse.

“Não é falta de amor. Foi falta de cuidado. A gente, como casal, não conseguia estar juntos, ter um momento a sós. Casamos há 12 anos atrás e não tivemos uma lua de mel, porque não tinha tempo”, completou.

Gracyanne afirmou que os compromissos deles acarretaram numa crise, que vinha se arrastando: “Nunca dava [para estar junto, ficar a sós]. Quando a gente tentou, ligaram e pediram para ele voltar e fazer um show. Que casal é esse, que não tem um tempo para ficar junto?”.

A influenciadora prosseguiu: “Ninguém casa para separar. Eu não me arrependo do fim do relacionamento, eu me arrependo de ter deixado [acabar]. De não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, brigado, cuidado, dado atenção”.

A ex-dançarina ainda aproveitou a conversa com os seguidores para negar que tenha traído Belo com o personal: “Nós estávamos em uma crise. Na prática, completamente separados. Só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faria. Na época em que aconteceu [o caso com Gilson de Oliveira], estávamos completamente separados, só na mesma casa”.

Gracyanne Barbosa esclarecendo a relação com o educador físico. “Ele nunca foi meu personal. Podia acontecer em qualquer outro ambiente”, encerrou.

Mais cedo, a moça colocou fim às especulações sobre a divisão da mansão que morava com Belo e garantiu que não ficará com o imóvel. “Não vou ficar com a casa não, isso eu já decidi. Estamos no início de todo processo, os dois ainda muito mexidos com toda essa exposição”, comentou com exclusividade.

E completou informando que, provavelmente, irá deixar a casa e se mudar para São Paulo: “Vamos resolvendo as pendências aos poucos, mas sobre a casa não é verdade que vai ficar comigo”.

Saiba mais da briga de Belo e Gracyanne

Depois de uma agressão de Gracyanne Barbosa a Belo vir à tona no Fofocalizando, do SBT, um outro conflito entre o ex-casal ganhou repercussão em meados de maio. A musa fitness teria levado um golpe financeiro do cantor, durante a compra da mansão que residiam no Rio.

Segundo o portal Leo Dias, os dois compraram o imóvel em conjunto, porém, nos documentos constavam o nome de uma terceira pessoa, por causa das dívidas do cantor, para que não fosse penhorada. Incomodada com a situação, já que havia contribuído na aquisição, Gracyanne tomou uma atitude.

Ela teria pedido que o marido lavrasse um termo, informando do seu direito na propriedade, detalhando que havia contribuído para fecharem o negócio. Belo teria acatado, mas, de acordo com o colunista, o contrato seria falso, sem nenhum valor legal.

O caso teria acontecido em uma das vezes que a influenciadora mostrou vontade de se divorciar do ex-Soweto. Querendo acalmar a amada e fazê-la mudar de opinião, Belo decidiu ceder e detalhar a situação dela com relação à mansão, que ela tinha direito à metade da propriedade, de acordo com os valores que havia repassado na compra.

A mansão em que moravam está avaliada em R$ 15 milhões e fica no Recreio do Bandeirantes, na zona sul do Rio de Janeiro. Inclusive, no ano passado, a coluna Fábia Oliveira revelou que os artistas tinham uma dívida de IPTU, podendo perder a casa luxuosa, que iria a leilão.

No entanto, eles fizeram um acordo e pagaram os encargos de R$ 221.159,86, acrescidos de multa de R$ 46.139,85 e indenização por danos materiais, estimada em R$ 39.667,09.