Bia Ferreira vence mais uma e garante ao menos o bronze em Paris

O sonho do ouro olímpico no torneio de boxe dos Jogos de Paris (França) continua vivo para a brasileira Bia Ferreira, que derrotou a holandesa Chelsey Heijnen por decisão unânime (5-0) na tarde desta terça-feira (31) para se garantir nas semifinais do peso-leve (até 60 quilos).

Porém, independente do resultado de sua próxima luta, a baiana, que é a atual campeã mundial pela Federação Internacional de Boxe (IBF), já garantiu um lugar no pódio em Paris, pois não há disputa pelo bronze no boxe olímpico, com os dois perdedores das semifinais conquistando medalhas.

Além de continuar viva na busca pelo ouro olímpico, Bia terá a oportunidade de exorcizar um fantasma, pois enfrenta na semifinal a irlandesa Kelllie Harrington, que derrotou a brasileira na decisão dos Jogos Olímpicos de Tóquio (2020). O combate está programado para ser realizado no próximo sábado (3), a partir das 17h08 (horário de Brasília).

“Vim para buscar a mãe de todas, a dourada. E, ironia do destino, a gente se encontrou e agora vou brigar com unhas e dentes para conseguir essa vitória, já que não aceitei aquele resultado em Tóquio”, declarou Bia sobre a futura revanche.

Vitória incontestável

Na luta das quartas de final, a baiana se impôs à adversária holandesa desde o primeiro round. Apesar de Chelsey Heijnen caminhar mais para a frente nos minutos iniciais, Bia se manteve na base aproveitando a guarda baixa da adversária para encaixar contragolpes. O tempo passou e a europeia cansou, enquanto a brasileira mostrou ótimo preparo físico e muita técnica para dominar o combate e alcançar uma vitória incontestável.

“Ela [Chelsey Heijnen] é uma atleta que não deixa muito correr, fica segurando a luta. Mas o importante é que eu venci e garanti mais uma medalha, para mim e para o Brasil”, concluiu a baiana.