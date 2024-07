Bocalom, Alysson e Mazinho se reúnem com deputados da base na Aleac para ‘selar a paz’ no Podemos

Poucas horas do início da última sessão da Assembleia Legislativa antes do recesso parlamentar, nesta quarta-feira (10), os prefeitos de Rio Branco, Tião Bocalom e de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos) se reuniram com deputados estaduais da base do Governo, a portas fechadas.

A reunião também teve a presença do pré-candidato a vice-prefeito de Rio Branco pelo Progressistas, Alysson Bestene.

O ContilNet checou que a reunião teria sido para selar a paz entre o prefeito Mazinho Serafim e a aliança em torno da chapa Bocalom/Alysson.

No último mês, o Podemos, partido de Mazinho, no qual ele é vice-presidente no Acre, havia declarado apoio oficialmente à reeleição do prefeito Tião Bocalom. A decisão foi rechaçada por Mazinho, que ameaçou levar a questão a Executiva Nacional do partido.

Em entrevista ao ContilNet após a reunião, Mazinho declarou que a decisão cabe ao presidente do partido no Acre, Ney Amorim, e que queria apenas ser ‘ouvido’.

“Quando eu indaguei era apenas para ser ouvido por parte da Executiva. Quem toma as decisões é o presidente, se ele acha que essa é a melhor opção, eu respeito”, disse.

Ainda na conversa estiveram o líder do Governo na Casa, deputado Manoel Moraes (Progressistas), o líder do PL, partido do prefeito Bocalom, deputado Arlenilson Cunha e o deputado do Podemos, André Vale.