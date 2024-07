Bocalom anuncia concurso para a criação do hino de Rio Branco nesta sexta-feira

O edital para a criação do hino de Rio Branco foi lançado na noite desta sexta-feira (5), durante a inauguração da nova fonte na Praça da Revolução, juntamente com a revitalização da estátua de Plácido de Castro. Na ocasião, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disse que este será o mais bonito de todo o Acre.

“Estou feliz. O hino de Acrelândia é cantado com muita emoção e quando cheguei aqui fiquei triste de saber que não tinha, então agora fico contente em estar assinando o edital para o hino de Rio Branco, que será o mais bonito do estado do Acre.”

A capital do estado é a única do país a não ter um hino, assim como a única cidade do estado sem uma música para chamar de sua. A iniciativa para a criação do hino é da Fundação Garibaldi Brasil.