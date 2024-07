Brasileira está entre os 50 melhores estudantes do mundo

A brasileira Millena Xavier Martins, 17 anos, é uma das 50 finalistas do Global Student Prize 2024. Também conhecido como Nobel Estudantil, o prêmio de US$ 100.000 é concedido anualmente a um estudante que tenha causado um impacto real no aprendizado e na vida de seus colegas ou na sociedade em geral. Estudante do ensino médio no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Milena já atua em pesquisas sobre inteligência artificial e é ativista social.

A mineira, que foi selecionada entre mais de 11 mil indicações e inscrições de 176 países, iniciou sua jornada aos 10 anos na escola em que sua mãe lecionava. Em seguida, ela se mudou 216 quilômetros para frequentar uma escola de primeira linha, onde criou a Autinosis, uma ferramenta de triagem de autismo por IA. Aos 14 anos, fundou a Prep Olimpíadas, impactando mais de 100 mil alunos e tornando-se a latina mais jovem no conselho da International Research Olympiad. O aplicativo também conta com o Prep AI, que responde dúvidas de estudantes e ensina história e matemática.

“É preciso ultrapassar os limites acadêmicos que o sistema brasileiro impõe”, afirma Millena, que entrou para Forbes Under 30 como uma dos mais jovens prodígios do Brasil na categoria Ciência e Educação e representou o Brasil na Olimpíada Internacional de IA. As iniciativas da estudante também incluem aulas gratuitas para crianças em comunidades e a Olimpíada Brasileira da Afrodiversidade.

Em 2021, a Chegg.org e a Varkey Foundation lançaram o Global Student Prize, um prêmio anual irmão do Global Teacher Prize de US$ 1 milhão. Esse prêmio visa destacar os esforços de alunos que estão reformulando o mundo para melhor. Estudantes com pelo menos 16 anos, matriculados em instituições acadêmicas, programas de treinamento ou cursos on-line e em tempo parcial são elegíveis. Os 10 finalistas serão anunciados em setembro, e o vencedor, escolhido pela Academia do Global Student Prize, será revelado no final do ano.