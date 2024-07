Bruninho, filho de Eliza Samúdio, é anunciado como novo reforço pelo Botafogo

O Botafogo acertou a contratação de Bruninho Samúdio, de 14 anos, para as categorias de base. O jovem goleiro é considerado promissor, tendo recebido outras seis propostas, mas escolheu o alvinegro carioca.

De acordo com o “FOGÃO.net”, o acerto com o alvinegro carioca foi facilitado pela presença de Léo Coelho, diretor de base do Botafogo e que havia trabalhado com o garoto.