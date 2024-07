Carruagem e vestidões: Jennifer Lopez faz festa inspirada em “Bridgerton”

O “diamante do baile” apareceu pela primeira vez usando um vestido azul metálico com estampa de brocado, os cabelos presos e adornados com uma faixa floral na cabeça.

Lopez — que parecia estar sem o marido, Ben Affleck — mais tarde vestiu um vestido de chiffon verde claro, que ela foi vista usando enquanto soprava as velas de seu bolo de aniversário branco de várias camadas.

Uma ampla pista de dança hospedava o que pareciam ser dançarinos profissionais vestidos com trajes inspirados em “Bridgerton”, que dançavam de mãos dadas com todos os senhores e damas do baile.

Havia também, é claro, uma orquestra completa com um harpista, além de mesas de jantar ricamente decoradas e o que pareciam ser arranjos florais gigantescos. “Querido leitor gentil…”, escreveu a cantora na legenda do post. “E uma noite esplêndida foi vivida por todos.”

Veja o vídeo: