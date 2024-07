Casa nova! Virginia e Zé Felipe entram com pé direito e mostram nova mansão

A tão sonhada mudança aconteceu! Virginia, Zé Felipe e a família se mudaram para a nova mansão que ficou pronta nesta segunda-feira (29/7) após quase três anos de reforma. Ao anoitecer, a influenciadora postou um vídeo mostrando os primeiros momentos no local e todos os cômodos prontos e decorados.

Com as filhas no colo, Virginia e Zé entraram com o pé direito. Com uma sala luxuosa, espaço de lazer com piscina, quartos grandes, sala de cinema, piscina de bolinha para as crianças, a mansão do casal é de deixar o queixo caído

No post que conta com mais de três milhões de visualizações em uma hora, Virginia escreveu na legenda que pretende criar os filhos ali e viver o resto de sua vida no local. Ela também agradeceu a Deus pela conquista e garantiu que 2024 é o ano dela.

“Depois de 3 anos, nossa casa ficou pronta!!! Mais um sonho realizado e confesso que até agora a ficha não caiu!! Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e se Deus nos permitir, viver pro resto de nossas vidas!!! Aqui é nosso lar, do jeito que sempre sonhamos. Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO”, disse a criadora de conteúdo. Mas antes da família ocupar a casa, o primeiro a pisar no local foi o padre Marcos Rogério que rezou e abençoou a moradia. No vídeo postado, o padre também aparece orando com uma equipe grande na cozinha. Veja o vídeo: