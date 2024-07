Cidade paulista tem melhor qualidade de vida do país; saiba qual

Gavião Peixoto, no interior do estado de São Paulo, foi a cidade mais bem colocada em um levantamento sobre a qualidade de vida dos 5,7 mil municípios do país.

Entre as 20 melhores notas, 13 ficam no interior paulista, com destaque para São Carlos, Nuporanga, Indaiatuba, Gabriel Monteiro, Águas de São Pedro, Jaguariúna e Araraquara.

O estudo, chamado IPS Brasil, aplicou o Índice de Progresso Social (IPS), de forma inédita. Trata-se de uma metodologia internacional que calcula o bem-estar da população a partir de dados oficiais, em todas as cidades brasileiras.

O IPS é dividido em três dimensões principais: necessidades humanas básicas; fundamentos para o bem-estar; e oportunidades. Cada uma delas tem quatro componentes e formam a média final, que vai de 0 a 100 – quanto maior a pontuação, maior a qualidade de vida naquela cidade.

Gavião Peixoto, por exemplo, atingiu a nota de 74,49. A cidade tem pouco mais de 4,7 mil habitantes e fica perto de São Carlos e Araraquara.

A pior nota foi a de Uiramatã, no extremo norte de Roraima, com 37,63. Esse município é o que tem a maior proporção de população indígena no Brasil, o que explica o resultado, já que o IPS não mede indicadores indígenas.

O levantamento filtrou mais de 300 indicadores até chegar a 52, entre órgãos oficiais e de institutos de pesquisa, como DataSUS, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel e CadÚnico.

São Paulo é a 6ª melhor capital do país

As capitais do Brasil também foram avaliadas no estudo. São Paulo ocupa a 6ª melhor posição (pontuação 68,79).

Brasília (DF) é a primeira capital no ranking (71,25), seguida por Goiânia (GO), com 70,49, e por Belo Horizonte (MG), com pontuação de 69,62.