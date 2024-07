CNU: 31 mil candidatos pediram reembolso após mudança de data

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou nesta segunda-feira (8/7) que 31.050 candidatos solicitaram devolução da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”, e 138 pediram alteração do local de prova.

O prazo para solicitação de reembolso ou alteração do local de prova teve início na sexta-feira (5/7) e se encerrou no último domingo (7/7).



O pedido de reembolso foi permitido para todos os candidatos inscritos no país. Já a mudança de local de prova foi aberta apenas para os candidatos com residência no Rio Grande do Sul que fariam prova em outros estados ou candidatos com residência em outros estados que fariam prova no estado gaúcho.

Somente nesses casos foi permitida a alteração de local de prova, por ainda não ter sido normalizada totalmente a logística aérea com o estado.

Novo cronograma do CNU

O MGI divulgou na semana passada o novo cronograma do Concurso Nacional, em entrevista coletiva da ministra Esther Dweck. O certame tinha sido suspenso devido à calamidade pública no Rio Grande do Sul.

Os cartões de confirmação estarão disponíveis no dia 7 de agosto. A aplicação da prova, que seria em 5 de maio, agora será dia 18 de agosto e, a partir das 20h, deverão ser disponibilizados os cadernos de prova no site. Já no dia 20 de agosto, será divulgado o gabarito preliminar das provas objetivas.



Os resultados finais serão divulgados em 21 de novembro e a convocação dos novos servidores públicos ocorrerá apenas em janeiro de 2025.

Confira o novo cronograma: