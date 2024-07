CNU: Resultado será divulgado em novembro e convocação em 2025

O novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi divulgado nesta quinta-feira (4), durante coletiva de imprensa, com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck.

De acordo com Dweck, o resultado das provas do certame será divulgado em 21 de novembro. Já as convocações estão previstas para começar em janeiro de 2025. A aplicação das provas está agendada para 18 de ag osto.

A ministra também ressaltou que será divulgado ainda nesta quinta-feira (4/7) um novo edital com as retificações do edital de abertura. Dentre elas, a possibilidade de devolução da taxa qualquer candidato que não possa realizar a prova. Além da possibilidade de alteração da cidade de realização do exame para inscritos com residência no Rio Grande do Sul que fariam as provas em outros estados e candidatos que residem outros estados que fariam os exames no Rio Grande do Sul.

O CNU conta com mais de 2,65 milhões de candidatos e oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A necessidade de um novo cronograma para o certame se deu pelo fato de as provas — previstas para maio — terem sido canceladas devido as fortes chuvas no Rio Grande do Sul devido às enchentes.