Colisão entre motos deixa um morto e dois feridos no interior do Acre

O motociclista Pedro Antônio dos Santos, 53 anos, morreu e Iracema Sales de Araújo, 61, e o motociclista Jefferson portela da Costa, 24, ficou ferido, na tarde desta segunda-feira (8), após uma colisão entre motos na Estrada da Variante, nas proximidades do município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o casal Pedro Antônio e Iracema são moradores da Vila Campinas e estavam em uma motocicleta tentando chegar em uma chácara da família que fica localizado nas proximidades do município de Acrelândia. No caminho, um carro não identificado tentou fazer uma ultrapassagem e invadiu a pista contrária, fazendo com que o casal jogasse a moto para o acostamento e batesse em outra motocicleta, conduzida por Jefferson, que estava no mesmo sentido deles.

Na colisão, o idoso Pedro Antônio teve uma fratura exposta na perna direita e precisou de atendimento médico no local. Duas ambulâncias de Acrelândia foram ajudar as vítimas.

Jefferson foi atendido pela ambulância do município e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com apenas escoriações. Já Iracema teve fratura exposta na perna, afundamento de crânio e Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssima, e teve que ser entubada para garantir as vias respiratórias. O idoso Pedro Antônio morreu dentro de outra ambulância e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar pelos exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos de praxe, as motos foram removidas.