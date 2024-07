Colono morre durante derrubada de árvore em ramal de Porto Acre

O colono Francisco Alves Ribeiro, de 63 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (10), durante uma derrubada de árvores na Fazenda Criciúma, no km 55 da Rodovia AC-10, Estrada de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o homem e outros trabalhadores estavam realizando a derrubada de árvores em uma propriedade rural. Ao cortar uma das árvores, a vítima parou para conversar com amigos de trabalho, quando, de forma inesperada, um ganho seco acabou se desprendendo e bateu na cabeça da vítima, que mesmo utilizando capacete (IPI) teve o crânio rachado.

Os colegas da vítima tentaram fazer a reanimação, mas sem sucesso. O Serviço de Atendimento Movel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, a vítima já estava sem vida.

O corpo do homem foi deixado no local e a área foi isolada para que o trabalho da perícia fosse realizada. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre.