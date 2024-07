Com 80 empreendedores no Arraial, secretário de Turismo diz que ‘expectativa é a melhor’

O Arraial Cultural tem início nesta terça-feira (16) e, além de toda programação, o evento também conta com diversos empreendedores de culinária e artesanato.

Para o secretário Marcelo Messias, de Turismo e Empreendedorismo do Acre, a expectativa é a melhor para as seis noites de festa.

“O nosso tão esperado Arraial Cultural já é um evento que entrou para o calendário cultural e turístico do nosso estado. É o segundo ano que a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo faz essa parceria com a FEM, montando toda a parte da economia solidária. Esse ano a gente nós estamos com 80 vagas e algumas foram direcionado pra comidas típicas, bebidas, brincadeira, outras vagas para os ambulantes”, disse ao ContilNet.

“Então a nossa expectativa é a melhor possível. O ano passado nós tivemos um faturamento de R$ 314 mil e é claro esse ano a gente tem espera aí a gente ultrapassar esse esse número do ano passado. O arraial está lindo, decoração ficou belíssima, tenho certeza que serão dias extremamente divertidos, com muita comida boa, muita brincadeira, muita música, as quadrilhas se apresentando, então você que tá querendo vim para o arraial, venha! A partir das 18h, na Gameleira, é um espaço que está totalmente equipado, com segurança”, disse.

Publico presente no Arraial Cultural na Gameleira, em Rio Branco/Foto: Juan Diaz