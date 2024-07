Com chegada de friagem na próxima semana, Friale alerta para possibilidade de chuvas; veja previsão

Com a chegada da onda polar na próxima semana no Acre, o pesquisador Davi Friale alertou para chuvas, que podem ser fortes, neste sábado (6). Em uma previsão no site O Tempo Aqui, Friale aponta que o sábado deve ter chuvas pontuais, que podem ser fortes, além da possibilidade de raios.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo deve ser quente, mas com média probabilidade de chuvas fortes, que podem ser acompanhadas de raios. Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, há alta probabilidade de chuva fortes.

No domingo, a previsão também é de chuvas médias nas regiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, com temperaturas mínimas entre 19ºC e 22ºC, e máximas de 30º e 33ºC. Chuvas fortes nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá também são previstas, com mínima variando entre 21 e 24ºC, e a máxima, entre 31 e 34ºC.

Friagem

Mais frio chegando! Uma intensa e abrangente massa de ar polar deve chegar ao Acre na próxima semana. O fenômeno deve deixar os dias secos e ensolarados, com ventos intensos e noites “geladas” em Rio Branco, Brasiléia, Sena Madureira e municípios vizinhos. As informações são do site O Tempo Aqui do pesquisador Davi Friale nesta sexta-feira (05).

“Em Rio Branco, os primeiros ventos dessa nova onda de frio polar – a quinta deste ano – começarão a soprar da direção sudeste, entre fracos e calmos, já a partir de domingo, dia 7, mas será na segunda-feira, dia 8, que a temperatura começará a cair”, afirma o texto falando sobre a onda de frio.

Até a chegada dessa onda polar, deverão ocorrer chuvas, em geral, passageiras, mas em alguns pontos, poderão ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias. As temperaturas mínimas deverão oscilar entre 11 e 14ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios acreanos.