Com convenção marcada, Jenilson se mantém firme e nega proximidade com emedebistas

A saída do PSB da aliança com o MDB ainda está gerando intensos debates. Durante a entrevista do episódio do podcast “Em Cena” do ContilNet, nesta segunda-feira (15), o senador Sérgio Petecão (PSD) afirmou que há membros do arco da aliança Marcus/Marfisa que ainda estão trabalhando nos bastidores para trazer de volta Jenilson Leite e o PSB à chapa.

Procurado pela coluna, o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) negou haver qualquer diálogo por parte da ala emedebista, destacando que não foi procurado. Ele criticou a fala do senador Petecão como um grande equívoco, tentando descredibilizar sua pré-candidatura.

Jenilson reforçou que as articulações atuais têm como objetivo definir o vice da chapa, que deverá ser ‘’puro-sangue’’. Além disso, confirmou que a convenção do PSB está agendada para 02 de agosto no Hotel Gran Lumni, deixando claro que não há espaço para recuos. É para valer!

QUEM REINARÁ?

Em Brasiléia, a política tem seus altos e baixos. Mas sabe a história do pulo do gato que não foi ensinado à onça? Pois bem, lá Leila Galvão (MDB) trouxe Fernanda Hassem (PP) para a política, que agora é sua oposição ferrenha neste jogo. Fernandinha, como é chamada na região, está apoiando sua amiga Suly (PP) para desbancar Leila Galvão. Será que Leila esperava que sua criatura virasse contra ela para destruir a criadora? Será que Suly, se sair vitoriosa, vai retribuir a Fernanda com a mesma moeda corrente da política?

OUSOU

Em Feijó, as tentativas de negociar a vereadora Terezinha Jesus (PL) como vice na chapa do delegado Railson Silva (REP) parecem ter ido pelo ralo. Terezinha não apenas decidiu não seguir adiante com essa possibilidade, mas deu um salto audacioso anunciando sua própria pré-candidatura a prefeita. Para completar a jogada, escolheu o empresário Joeberson como seu vice. O Partido Liberal (PL) decidiu lançar uma chapa pura para a eleição da Prefeitura de Feijó.

A SAGA DOS VICES

Enquanto isso, o delegado Railson Silva (REP) está num verdadeiro dilema, analisando minuciosamente os pretendentes ao cargo de vice em sua chapa. Segundo fontes bem informadas, os candidatos à vice incluem o ex-vereador Eurico (PSD), o ex-deputado Juarez Leitão (PSD) e o ex-vereador Pelé Campos (MDB). Agora é esperar para ver qual desses três mosqueteiros políticos ganhará o papel de coadjuvante principal nessa disputa.

CENÁRIO FAVORÁVEL

Com a intensa divisão na disputa pela prefeitura de Feijó, o ex-prefeito Cláudio Braga (PP) emerge como uma figura capaz de navegar com tranquilidade. Além de contar com o apoio da máquina da prefeitura, Braga também tem o respaldo do governo do estado.

ALIANÇA FORMADA

O Partido Republicanos realizará sua convenção municipal em Tarauacá no dia 20 de julho para oficializar a candidatura de Zé Filho a prefeito. Durante o evento, além de confirmar Zé Filho como candidato, serão anunciados o vice-prefeito e os candidatos a vereadores pelos partidos Republicanos, Solidariedade e União Brasil. Juntos, formaram uma coligação determinada e competitiva, pronta para disputar a prefeitura da terra do abacaxi.

FALANDO EM TARAUACÁ…

O município recebeu uma classificação de desempenho ‘péssimo’ em transparência e governança pública, de acordo com avaliação realizada pelo Coletivo Cidadão Monitor em 2024. Os dados revelam que Tarauacá alcançou apenas 19,8 pontos, ligeiramente acima da média regional de 19,0 pontos. Essa análise faz parte do Ranking de Transparência e Governança Pública, que avalia 22 prefeituras no Estado do Acre.

RANKING DE ESCONDE-ESCONDE

O levantamento revelou que dez prefeituras foram classificadas com nível “ruim” e outras 12 com nível “péssimo”, incluindo Tarauacá. Essa categorização aponta para sérias deficiências na divulgação de informações essenciais para promover a integridade e transparência na administração pública.

CONVERSA DE BÊBADO PARA DELEGADO

No Juruá, um burburinho recente agitou o cenário político local. Surgiu nos bastidores a notícia de que o Partido Liberal lançaria o médico Rodney Brito como pré-candidato a prefeito, supostamente devido a uma quebra de acordo entre o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) e o senador Márcio Bittar (UB). Segundo os boatos, o acordo previa que Bittar indicaria Rodney como vice na chapa de Jéssica Sales (MDB). No entanto, fontes do alto escalão do PL garantem que tudo não passa de fofocas sem fundamento.

UNIDOS EM UM PROPÓSITO

Daniel Dorzila, do PSDB, foi escolhido como vice na chapa encabeçada por Everton Soares, do PP, para as eleições municipais de Epitaciolândia em 2024. A coligação, composta por PP, PDT, PT, PSDB e PSB, se uniu com o objetivo de enfrentar o pleito eleitoral deste ano, tendo como principal adversário o atual prefeito Sérgio Lopes (PL).

MARILEIDE MARTINS

A Professora Marileide é um dos excelentes nomes que os eleitores terão para vereador no município do Bujari. Com uma trajetória significativa, ela presidiu o SINTEAC local por 19 anos e agora se apresenta como candidata pelo Republicanos para disputar uma vaga na Câmara Municipal do Bujari.

RACISMO RELIGIOSO

O Ministério Público do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, abriu uma investigação para apurar possíveis crimes de intolerância religiosa e racismo religioso cometidos pelo vereador N. Lima (PP). A investigação foi iniciada após uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Rio Branco, onde o vereador, conforme denúncia da Federação das Religiões de Matriz Africana do Acre (FEREMAAC), fez comentários discriminatórios contra essas religiões. O Ministério Público requisitou a abertura de inquérito policial, encaminhando o pedido à Corregedoria da Polícia Civil para procedimentos investigativos.