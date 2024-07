Com investimento de R$ 700 mil, Gladson entrega nova rotatória em Cruzeiro do Sul; veja local

O governador Gladson Cameli entregou, na última sexta-feira (5), uma nova rotatória em Cruzeiro do Sul, localizada em frente à sede do 61º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS), um largo que interliga as Avenidas Copacabana e 25 de Agosto, duas das mais movimentadas vias da cidade.

A obra teve um investimento de R$ 700 mil e teve duração de 60 dias. A nova rotatória deve melhorar a mobilidade urbana da cidade, desafogando o tráfego de veículos na região.

“Quando a gente se une para trabalhar pela nossa população, conseguimos realizar obras que nos alegram verdadeiramente. É o caso dessa rotatória, que é de muita utilidade para os motoristas da minha terra natal. Parabéns às equipes do Detran e da prefeitura. Vamos seguir em frente, com muita fé, cumprindo o nosso propósito de representantes públicos em resolver os problemas da nossa gente”, disse Gladson, segundo a Agência de Notícias do Acre.

Segundo a Agência, no início do ano, o Governo do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmaram um convênio para a execução da obra. A obra reduz o congestionamento durante horários de pico e riscos de acidentes. Além do serviço de drenagem e pavimentação, o espaço recebeu instalação de lâmpadas de led, além da estátua de Marechal Thaumaturgo, fundador da cidade. Painel eletrônico que informa hora e temperatura, e sinalização também foram instalados.