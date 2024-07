Com mais de 50 comerciantes, Feira do Consumidor inicia nesta quinta-feira, em Sena Madureira

A Associação Comercial de Sena Madureira confirmou para esta quinta-feira (1º) a abertura oficial da Feira do Consumidor. Aguardado com expectativa, o evento ocorrerá na região central de Sena, precisamente na Rua padre Egídio, conhecida como “a rua do comércio”. Mais de 50 comerciantes e lojistas confirmaram participação e estarão oferecendo diversos produtos para a comunidade.

De acordo com o professor Francisco, presidente da Associação Comercial, os produtos estarão com descontos especiais para os consumidores. “O nosso projeto está sendo desenvolvido da melhor forma possível. Lá, a comunidade vai poder encontrar roupas, calçados e vários outros produtos. Com certeza essa Feira trará resultados significativos para a economia do município. Nesse sentido, queremos convidar a nossa população para participar conosco da Feira do Consumidor”, comentou.

A novidade deste ano é que haverá uma praça de alimentação no local. Além disso, produtos da agricultura familiar também estarão disponíveis para os consumidores.

O Sebrae é parceiro fundamental da iniciativa. Inclusive, começou ontem a instalação das tendas. A Feira terá três dias de duração, começando na quinta-feira (1º) e terminando no sábado.