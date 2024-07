Com nova iluminação, Bocalom inaugura Parque Jardim São Francisco após revitalização

O prefeito de Rio Branco, capital do estado do Acre, Tião Bocalom, inaugurou mais uma das obras de sua gestão, no início da noite de sexta-feira (5), às 18h, no bairro São Francisco.

O evento ocorreu na última data possível para inaugurações do tipo, devido às normativas referentes ao período eleitoral, que impedem o atual gestor da capital do estado de participar de eventos públicos desta natureza.

Durante outra inauguração, desta vez a da fonte interativa, na Praça da Revolução, localizada no centro da cidade, o prefeito diz que o novo Parque Jardim São Francisco é mais um espaço de cidadania e lazer para a comunidade do bairro.

Confira abaixo o vídeo de divulgação da inauguração do parque: