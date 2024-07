Com peça sobre trans morta a pauladas no Acre, coletivo de teatro vence prêmio nacional

Com a conquista do prêmio, o coletivo recebe uma compensação financeira para que elas apresentem o espetáculo e deem uma oficina de iniciação teatral gratuita para a população. Ao g1 Acre, Brenn explicou que o espetáculo será dia 10 e 17 de agosto no Teatro Barracão Matias, na Sobral, e a oficina para a iniciação teatral será no dia 24 de agosto.