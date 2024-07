Com presença de Gladson, PP e PSDB definem chapa que disputará prefeitura de Xapuri

O produtor rural Vânio Miranda, do PSDB, foi definido como o pré-candidato a vice-prefeito pela Aliança Progressista por Xapuri. A escolha foi anunciada na noite de segunda-feira (08), durante um jantar na casa do deputado Manoel Moraes. Gladson Cameli estava presente.

Vânio compõe a chapa com o advogado Maxsuel Maia, do Progressistas, que disputará o cargo nas eleições municipais de 6 de outubro, segundo informações do Ac24horas.

“O que nos deixa muito tranquilos nessa decisão é que os cinco pré-candidatos ao cargo já anunciaram que, independentemente do nome indicado, todos continuarão de forma empenhada na pré-campanha do nosso futuro prefeito Maxsuel Maia”, diz a manifestação dos apoiadores da chapa.

Das três pré-candidaturas anunciadas em Xapuri, a liderada pelo Progressistas era a única sem a chapa majoritária definida.

Após consultas populares e diversos diálogos, o grupo político finalmente chegou a uma decisão.