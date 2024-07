Com show de Murilo Huff, Expoacre Juruá inicia nesta quarta-feira; veja programação

A Expoacre Juruá de 2024 inicia nesta quarta-feira, 30 de julho, com show nacional do cantor Murilo Huff. Pela primeira vez a feira acontece no Juruá antes da Expoacre de Rio Branco. Segundo a organização, é esperado movimentar R$ 40 milhões durante os cinco dias de feira e uma média diária de 30 mil pessoas por noite.

Além do show de Murilo Huff, acontece a prova equestre três tambores, e o público também pode visitar os estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá.

O Governo do Acre divulgou a programação completa das cinco noites, que conta com diversos shows. As atrações nacionais da feira são Murilo Huff, Raquel dos Teclados e Manu Bahtidão.

Confira a programação completa:

Quarta-feira, 31 de julho

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h – palco principal

20h – prova equestre três tambores

20h a 0h – palco alternativo

23h – show Murilo Huff

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia