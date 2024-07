Com shows nacionais e rodeios, Governo divulga programação oficial da Expoacre Juruá; confira

A programação oficial da Expoacre Juruá foi divulgada pelo Governo do Acre, na manhã desta quinta-feira (11). O evento vai contar com shows nacionais e de artistas da região.

Começando no dia 31 de julho, o evento vai até o dia 4 de agosto, no estádio Arena do Juruá, localizado em Cruzeiro do Sul. O lançamento oficial ocorre neste sábado (13), às 11 horas, no município do interior.

“Preparamos uma edição especial da Expoacre Juruá, em que potencializaremos as riquezas, os produtos e a cultura da região. O nosso governo, com a colaboração dos parceiros, está empenhado em tomar a feira ainda mais atrativa e rentável”, disse o governador do estado do Acre, Gladson Cameli.

Confira abaixo a programação completa para todas as noites de evento:

Quarta-feira (31/07) – Abertura oficial, prova dos três tambores e show do sertanejo Murilo Huff.

Quinta-feira (01/08) – Abertura do rodeio e show com a banda gospel Som e Louvor.

Sexta-feira (02/08) – Show nacional de Raquel dos Teclados.

Sábado (03/08) – Casamento coletivo e pesagem de lutadores do UFC.

Domingo (04/08) – Cavalgada, prova de laço em duplas, encerramento do rodeio e show de Manu Bahtidão.