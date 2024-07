Como fortalecer os cabelos? 5 hábitos para evitar

Manter os cabelos fortes e saudáveis é o desejo de muitas pessoas. No entanto, alguns hábitos podem estar impedindo esse objetivo. Se você está buscando maneiras de fortalecer os fios e estimular o crescimento capilar, é importante conhecer algumas práticas que podem estar prejudicando sua rotina de cuidados. Confira cinco hábitos que você deve evitar para alcançar cabelos mais fortes e saudáveis.

1. Uso excessivo de ferramentas de calor

O uso frequente de chapinhas, secadores e modeladores de cachos pode causar danos significativos aos cabelos. O calor excessivo pode levar à quebra dos fios e à perda de brilho. Para evitar esses problemas, limite o uso dessas ferramentas e sempre aplique um protetor térmico antes de utilizá-las. Além disso, dê preferência a temperaturas mais baixas e mantenha uma distância segura dos fios ao secar o cabelo.

2. Lavar os cabelos com água quente

Um banho bem quente pode ser relaxante, ainda mais durante o inverno. No entanto, a água muito quente é prejudicial para os cabelos. Ela remove os óleos naturais do couro cabeludo, deixando os fios ressecados e propensos à quebra.

Por isso, opte por lavar os cabelos com água morna ou fria para preservar a hidratação natural e manter a saúde capilar. Se possível, vá regulando a temperatura do chuveiro enquanto lava o corpo e cabelo.

3. Produtos com ingredientes agressivos

Produtos capilares que contêm sulfatos, parabenos e outras substâncias agressivas podem danificar os cabelos a longo prazo. Esses ingredientes removem a umidade natural dos fios e podem causar irritação no couro cabeludo. Prefira produtos mais naturais ou com fórmulas suaves que sejam adequados para o seu tipo de cabelo. Produtos indicados como “liberados” (low poo e no poo) são perfeitos para diminuir esses ingredientes agressivos acumulados.

4. Falta de hidratação adequada

A hidratação é essencial para manter os cabelos fortes e resistentes. Negligenciar essa etapa pode resultar em fios opacos e quebradiços. Seguir um cronograma capilar para crescimento é uma ótima alternativa, pois ele inclui fases de hidratação, nutrição e reconstrução, garantindo que os fios recebam todos os nutrientes necessários.

5. Cabelos muito presos com penteados agressivos

Prender os cabelos com muita força ou utilizar acessórios inadequados pode causar quebra e queda dos fios. Evite elásticos muito apertados e escolha os mais suaves, como scrunchies de tecido. É importante também variar os penteados para não sobrecarregar sempre a mesma área do couro cabeludo. Penteados como tranças e coques frouxos são excelentes para reduzir a tensão nos fios!

Dica extra: cuide da sua alimentação e hidratação

É importante lembrar da parte que não vemos: alimentação e hidratação. É fundamental ter uma alimentação rica em proteínas, fibras e vitaminas. Inclua carnes magras, vegetais e frutas diariamente na sua dieta. E não se esqueça de beber água, afinal, a hidratação começa de dentro para fora!

Para fortalecer os cabelos e promover o crescimento saudável, é fundamental evitar hábitos prejudiciais e adotar uma rotina de cuidados adequada. Ter uma rotina que inclua um cronograma capilar para crescimento e uma alimentação adequada fará toda a diferença, proporcionando cabelos mais fortes, brilhantes e saudáveis. Invista em produtos de qualidade e cuide dos seus fios com carinho!