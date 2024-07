Concurso do TCE: inscrições estão abertas até a próxima semana; salários ultrapassam R$ 12 mil

O concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) está com as inscrições abertas até a próxima terça-feira (9), às 16h, no horário do Acre. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da banca organizadora, a Cebraspe, no site www.cebraspe.org.br/concursos/TCE_AC_24. Ao todo, são 38 vagas para nível médio e superior.

Segundo o edital, são 40 horas semanais e os salários vão de R$ 7.472 a R$ 12.459,27 e para se inscrever é preciso preencher o formulário de inscrição no site da banca, gerar o boleto e efetuar o pagamento. Os valores são de R$ 81,00 para Técnico de Controle Externo; R$ 113,00 para Analista de Controle Externo, Analista de Tecnologia da Informação e Analista Ministerial; e R$ 132,00 para Auditor de Controle Externo.

As etapas de avaliação incluem prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos para os cargos de nível superior. As provas estão previstas para serem aplicadas dia 1º de setembro, em Rio Branco. Para o cargo de Auditor de Controle Externo, a prova discursiva será aplicada no dia 13 de setembro.

Veja as vagas:

Nível Médio

Técnico de Controle Externo nas áreas de técnico-administrativo (especialidade instrutivo) e técnico em informática.

Nível Superior