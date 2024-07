Concurso MPU: sindicato reforça edital ainda em 2024

O Diretor-Executivo do SindMPU (Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU), Renato Cantoni, reforçou o prazo de publicação do edital do concurso MPU (Ministério Público da União)!

De acordo com Cantoni, após obter informações com a Procuradoria-Geral da República, é de que o edital para todos os cargos deverá ser publicado até o final do ano de 2024, com a probabilidade da posse acontecer já no ano de 2025.

Vale destacar que o prazo de validade do último certame encerra em setembro deste ano e que, a partir daí, poderá ser realizada a publicação do edital. Além disso, no dia 12 de julho, o SindMPU havia revelado que o concurso de remoção do Ministério Público da União está programado para ser retomado até o final de julho.

Na ocasião o Diretor-Executivo do sindicato revelou que as nomeações são muito importantes para repor o quadro do MPU, tendo em vista a alta sobrecarga em cima dos servidores.

O certame já conta com comissão e com bancas enviando propostas para organizar o edital, como por exemplo, a Idecan.

Veja, abaixo, o que o Diretor-Executivo do SindMPU revelou sobre o concurso MPU:

Panorama do concurso MPU

O concurso MPU que está previsto para ser realizado em 2024 deve ofertar oportunidades para todos os cargos da estrutura do Ministério Público da União.

A expectativa é de que o edital seja publicado somente após o dia 27 de setembro, data em que encerra a validade do último edital. Vale lembrar que, em fevereiro, uma reunião entre o SindMPU, o secretário Alcides Martins e o Diretor Laercio Bernardes, ocorreu e foi comentada a necessidade de concurso MPU para novos Agentes de Polícia.

Salários do concurso MPU

Os futuros aprovados no novo concurso MPU entrarão no órgão já com os salários reajustados, tendo em vista a sanção da Lei 14.524/2023. O texto é responsável pelo reajuste da remuneração em 18,13%.

Segundo os dados do Ministério Público da União, o salário inicial do servidor será de (a partir de 2025):

Técnico R$ 9.052,51; e

Analista: R$ 14.852,66.

Ao final da carreira, a remuneração de um Analista poderá chegar a R$ 23 mil. A remuneração final do Técnico, por sua vez, poderá chegar a R$ 13 mil.

Resumo do concurso MPU