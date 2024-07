Inúmeros editais de concurso público estão abertos e previstos neste mês de julho e o Direção Concursos preparou um levantamento com as melhores oportunidades para o concurseiro que deseja ser aprovado num cargo com salário acima de R$ 10 mil!

Confira, a seguir, uma seleção com os 10 melhores editais em julho para ganhar mais de R$ 10 mil e aproveite esta oportunidade de conquistar seu cargo público com excelente remuneração!