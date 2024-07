Concurso TCE tem 38 vagas e salário de até R$ 12 mil; Inscrições abertas

O concurso TCE AC está com edital publicado. A nova seleção do Tribunal de Contas do Estado do Acre está ofertando 38 vagas de nível médio e superior. O edital também conta com formação de cadastro de reserva.

Com salários iniciais de até R$ 12 mil, o certame contempla cargos de Analista Administrativo, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Ministerial, Técnico de Controle Externo e Auditor de Controle Externo, em várias áreas de atuação.

A banca Cebraspe receberá inscrições até o dia 09 de julho. As provas estão marcadas para setembro.

Concurso TCE AC: situação atual

Confira abaixo o histórico do concurso TCE AC:

03 de junho de 2024: retificação do conteúdo programático

retificação do conteúdo programático 14 de junho de 2024 : edital publicado

: edital publicado 28 de maio de 2024: banca definida

banca definida 27 de maio de 2024: comissão formada

comissão formada 07 de maio de 2024: criação de 50 cargos aprovada. Entenda!

Concurso TCE AC: Qual a remuneração ofertada pelo edital?

De acordo com o edital TCE AC, a remuneração inicial dos aprovados pode passar dos R$ 12 mil. Esse valor total é composto por vencimento básico + auxílio-alimentação e, em alguns casos, gratificações ou adicionais.

Dessa forma, confira na tabela a seguir o detalhamento da remuneração de cada cargo ofertado:

Quanto ganha o Auditor de Controle Externo no TCE AC? Vencimento Gratificação de Incentivo

à Qualificação e Resultados Auxílio-Alimentação Total R$ 7.509,27 R$ 1.650,00 R$ 3.300,00 R$ 12.459,27 Auditor de Controle Externo recebe iniciais de R$ 12 mil

Quanto ganha um Analista no TCE AC? Vencimento Auxílio-Alimentação Total R$ 6.826,61 R$ 3.300,00 R$ 10.126,61 O Analista Administrativo, Analista de TI e o Analista Ministerial recebem iniciais de R$ 10 mil

Quanto ganha um Técnico de Controle Externo no TCE AC? Vencimento Adicional de Função de Apoio Logístico Auxílio-Alimentação Total R$ 3.347,00 R$ 825,00 R$ 3.300,00 R$ 7.472,00 O Técnico de Controle Externo recebe iniciais de R$ 7 mil

Concurso TCE AC: inscrições

As inscrições no concurso TCE AC estão abertas no período entre 20 de junho a 09 de julho, pelo site da banca: http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_ac_24. Portanto, confira abaixo os valores da taxa de Inscrição:

Técnico: R$ 81,00

Analista Administrativo, Analista de Tecnologia da Informação e Analista Ministerial: R$ 113,00

Auditor: R$ 132,00

É importante que o candidato certifique-se de efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 30 de julho.

Clique aqui e saiba como se inscrever!

Isenção da taxa de inscrição.

Os candidatos poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição até o dia 9 de julho, caso se enquadre em alguma das possibilidades:

Inscrito no CadÚnico (membro de família de baixa renda);

Convocado e nomeado para servir a Justiça Eleitoral do Acre;

Doador de sangue;

Doador de medula óssea.

Concurso TCE AC: Cargos e vagas

O concurso TCE AC oferta 38 vagas para os cargos de Auditor, Analista e Técnico, conforme apresentado abaixo:

Quais os cargos e vagas do edital TCE AC? Cargos Áreas Vagas Nível Auditor de Controle Externo Administração, Arquitetura, Contabilidade,

Direito e Engenharia Civil. 10 vagas Superior Analista Administrativo Administração, Contabilidade, Direito,

Engenharia Civil e Pedagogia 11 vagas Superior Analista de Tecnologia da Informação Gestão de Dados, Infraestrutura de TI,

Planejamento de TI, Projetos de TI,

Segurança da Informação e

Sistemas de Informação 10 vagas Superior Analista Ministerial Administração e Direito 5 vagas Superior Técnico de Controle Externo Técnico Administrativo e Técnico em Informática 2 vagas Médio Confira a distribuição detalhada de vagas aqui!

Concurso TCE AC: Carreira

Auditor de Controle Externo

Escolaridade: Nível superior nas áreas de Administração, Arquitetura, Contabilidade, Direito e Engenharia Civil.

Carga Horária: 40 horas semanais

Descrição sumária das atividades: executar trabalhos de nível técnico, de ampla complexidade, no âmbito interno e externo do Tribunal de Contas, consistindo no exame e análise de documentos e atos de gestão contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais, patrimoniais e ambientais e tudo mais que possa ser exigido para o desempenho do controle externo. Além de emissão de relatórios de auditoria, emissão de pareceres e informações técnicas, análise de balanços, exame da legalidade dos atos praticados pelos gestores públicos jurisdicionados, bem como a fiscalização dos princípios constitucionais e outras atividades que o exercício do controle externo exigir.

Analista administrativo

Exigência de Escolaridade: Nível superior nas áreas de Administração, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil e Pedagogia

Carga Horária: 40 horas semanais

Descrição sumária das atividades: realizar atividades de natureza administrativa e logística de nível superior do TCE; analisar e propor melhorias em rotinas, procedimentos, métodos e processos de trabalho referentes à gestão de pessoas, gestão orçamentária, contábil e financeira, gestão de logística e processos de aquisições, licitações, contratos e convênios, assim como áreas correlatas da administração; além de realizar outras atribuições de mesma natureza e grau de complexidade, inerentes à área de atuação especificada no edital TCE AC.

Analista de Tecnologia da Informação

Exigência de Escolaridade: Gestão de Dados, Infraestrutura de TI,

Planejamento de TI, Projetos de TI, Segurança da Informação e Sistemas de Informação

Carga Horária: 40 horas semanais

Descrição sumária das atividades: implementar projetos de engenharia e construção de software, desenvolvendo novas funcionalidades; participar do planejamento, execução, medição e melhorias dos processos de desenvolvimento de software; definir estruturas de dados e ambientes de banco de dados, baseando-se nas diretrizes tecnológicas e nas metodologias adotadas pela instituição; pesquisar, planejar, implantar, instalar, configurar, manter e administrar redes de computadores; elaborar, executar e acompanhar projetos e(ou) atividades recebidas dos setores. Além disso, o profissional deve orientar e treinar usuários sobre os sistemas vigentes e as mudanças realizadas nas aplicações desenvolvidas pela área; como também realizar outras atribuições de mesma natureza e grau de complexidade, inerentes à área de atuação especificada no edital TCE AC.

Analista Ministerial

Exigência de Escolaridade: Nível superior em Administração e Direito.

Carga Horária: 40 horas semanais

Descrição sumária das atividades: exercer atividades de natureza continuada, de planejamento, implementação, supervisão, assessoramento, monitoramento e execução de ações, projetos, programas, processos e procedimentos de controle externo, de políticas públicas, de gestão e governança, de controle interno e suporte, conforme área de habilitação; além de realizar demais atribuições de mesma natureza e grau de complexidade, inerentes à área de atuação especificada no edittal TCE AC.

Técnico de Controle Externo

Exigência de Escolaridade: Nível Médio.

Carga Horária: 40 horas semanais

Descrição sumária das atividades: atividades de média complexidade do Tribunal de Contas, tais como: recepção e encaminhamento de documentos, atividades de apoio logístico ao desempenho do Controle Externo, atividades de apoio e organização, digitação, montagem. Além disso, o servidor deve atuar em processos, conferência de documentos, pesquisa de informações e outras atividades correlatas, além das específicas abaixo discriminadas.

Concurso TCE AC: etapas de prova

As etapas do concurso TCE AC estão detalhadas nos quadros a seguir:

As provas serão realizadas exclusivamente em Rio Branco, capital do Acre. As provas serão aplicadas no dia 1º de setembro, contudo, a prova discursiva para o cargo de auditor de controle externo será no dia 13 de setembro.

Prova objetiva

As provas objetivas terão um valor total de 120,00 pontos, sendo de caráter eliminatório e classificatório.

Cada prova objetiva será composta por itens para julgamento, agrupados por comandos que devem ser rigorosamente seguidos. Cada item será avaliado como CERTO ou ERRADO.

A tabela abaixo resume os conhecimentos básicos exigidos para os cargos de nível superior:

Conhecimentos Básicos para os cargos de nível superior Disciplinas Língua Portuguesa Língua Inglesa Raciocínio Lógico e Quantitativo Conhecimentos da Realidade Étnica, Social, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Acre Noções de Direito Constitucional Noções de Direito Administrativo Legislação Gestão Pública Noções de Informática (exceto para os cargos 6, 7, 8, 9, 10 e 11)

Conhecimentos Básicos para os cargos de nível médio Disciplinas Conhecimentos Básicos para os cargos de nível médio Língua Portuguesa Matemática Noções de Informática (exceto para o cargo 20) Conhecimentos da Realidade Étnica, Social, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Acre Legislação

Clique aqui e confira o detalhe de todas as etapas de prova!

Concurso TCE AC: Último concurso

O último concurso TCE AC foi realizado em 2008. Na ocasião, foram ofertadas 100 vagas imediatas nas seguintes áreas e especialidades: analista de controle externo; administração pública e/ou de empresas; arquitetura; biologia. Além disso, foram ofertadas vagas para especialidades de ciências contábeis; ciências econômicas; direito; engenharia civil; engenharia florestal; geografia; e processamento de dados.

Prazo de validade

Ademais, a validade do concurso TCE AC 2008 foi prorrogado 2 + 2 anos, terminando em 2014.

Motivos para fazer o Concurso TCE AC

Estudar com antecedência é fundamental para se manter a frente dos demais candidatos. Às vezes é preciso um tempo bem maior do que apenas 3 meses para fechar o conteúdo programático que pode ser cobrado na prova.

Por fim, confira aqui alguns motivos para você se dedicar aos estudos e alcançar a sua tão sonhada aprovação no concurso TCE AC.

A remuneração inicial é bastante atrativa.

Estabilidade financeira e profissional.

Oportunidade de vagas para carreiras típicas de Estado.

Possibilidade de assumir funções de chefia na pasta.

Além disso, o servidor TCE AC conta com:

pagamento por produtividade

Função Gratificada

Adicional de tempo de serviço

Resumo do Concurso TCE AC