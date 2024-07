Conheça as candidatas do concurso Musa do Campeonato dos Terceirizados 2024

O Sindicato das Empresas Terceirizadas do Acre está promovendo o concurso Musa do Campeonato dos Terceirizados 2024. O evento reúne 12 mulheres, cada uma representando uma empresa terceirizada, todas concorrendo ao título de Musa Terceirizada deste ano.

A final do concurso acontecerá no dia 3 de agosto, a partir das 21h, na casa de eventos Infinity. O evento conta com o apoio do deputado estadual e advogado Fagner Calegário, que tem demonstrado interesse em valorizar a força de trabalho terceirizada no estado.

Cada participante traz consigo uma história única, representando a resiliência e a força das trabalhadoras terceirizadas. A competição não apenas celebra a beleza, mas também destaca a dedicação e o trabalho árduo dessas mulheres.

O concurso promete ser um evento emocionante, proporcionando uma noite de glamour e reconhecimento para as mulheres que são fundamentais para o funcionamento de diversas empresas no Acre.

Veja as candidatas: