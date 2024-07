Conmebol reconhece erro em pênalti não marcado sobre Vini Jr

A Conmebol reconheceu, nesta quarta-feira, que houve erro de arbitragem ao não ser dado pênalti em Vini Jr, no empate do Brasil com a Colômbia, em 1 a 1, jogo da terceira rodada do grupo D da Copa América. O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro da partida disputada em Santa Clara, nos Estados Unidos, na terça.

“No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área, um defensor não toca a bola, e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR, em sua checagem protocolar, analisa por distintos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato imprudentemente com o atacante. O VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo”, explica a Conmebol em vídeo.