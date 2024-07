Convidada por Joelma, fã acreana arrasa no palco da cantora e vence concurso de dança; VÍDEO

Rayelle Alves de 29 anos, natural do Acre, se destacou ao ser escolhida por Joelma para participar de um concurso de dança durante um show da cantora em Araripina, Pernambuco. Rayelle subiu ao palco e dançou ao som de “A Lua Me Traiu” com o dançarino Rogers Rammil Siqueira.

Com uma performance marcante, Rayelle garantiu o primeiro lugar na competição e recebeu um kit de produtos de Joelma como prêmio. O evento aconteceu no dia do aniversário da cantora, acrescentando um toque especial à ocasião.

“Não estava preparada para subir no palco, e meu vestido atrapalhou um pouquinho, mas a emoção foi indescritível. Nunca imaginei que teria essa oportunidade e ainda ganhar o primeiro lugar,” disse Rayelle em entrevista à coluna de Douglas Richer no site ContilNet.

Veja o vídeo: