CR7 chora após perder pênalti, mas Portugal avança na Eurocopa

Em jogo agitado, Portugal avançou, nessa segunda-feira (1º/7), para as quartas de final da Eurocopa após derrotar a Eslovênia nos pênaltis por 3 x 0. Diogo Costa foi o destaque ao defender três penalidades. O tempo normal ficou empatado em 0 x 0.

Com o resultado, Portugal vai enfrentar a França, na sexta-feira (5/7), às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final.

Portugal teve domínio do jogo, com 72% de bola e 18 finalizações contra 10. Entretanto, apesar do volume, a seleção de Cristiano Ronaldo não conseguiu criar durante os 90 minutos e abusou de jogadas laterais e bolas na área. Foram 37 cruzamentos e 10 certos.

CR7 chorou após perder pênalti na prorrogação, mas converteu nas penalidades e pediu desculpas aos torcedores.

O jogo

No 1º tempo, o domínio foi de Portugal, que teve 66% de posse de bola e cinco finalizações contra uma. A seleção Lusa abusou dos cruzamentos na etapa inicial, com 11, mas com apenas dois certos.

A melhor chance do 1º tempo veios aos 47 minutos, num chute do volante João Palhinha na trave, após ótima jogada individual de Rafael Leão.

No 2º tempo, apesar da Eslovênia ter contra-ataques promissores, o domínio continuou por conta de Portugal. Mas ainda abusando das jogadas laterais para cruzar na área.

Portugal tentou 26 cruzamentos durante todo o jogo, com apenas seis certos. O time de Cristiano Ronaldo seguiu com dificuldades para furar a retranca eslovena até o fim dos 90 minutos.

O melhor momento do jogo veio só aos 44 do 2º tempo, Cristiano Ronaldo foi lançado na área, mas desperdiçou a chance com chute no meio do gol.

Com o empate no placar, a partida foi para a prorrogação. Nela, o Diogo Jota, aos 12 minutos, fez grande jogada por dentro, e acabou sofrendo pênalti, que foi perdido por Cristiano Ronaldo. Oblak pulou no canto direito e fez grande defesa, a 16ª penalidade defendida na carreira.

Abalado, Cristiano Ronaldo começou a chorar durante o intervalo da prorrogação.

No fim da prorrogação, aos 115 minutos, Pepe perdeu a bola como último homem. Sesko saiu cara a cara com Diogo Costa, que fez grande defesa.