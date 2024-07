Criança de 3 anos engole prego e precisa ser operada no interior do Acre; veja vídeo

Uma criança de apenas 3 anos foi levada ao Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, na manhã desta segunda-feira (1), após seus pais suspeitarem que ela havia engolido um prego. Inicialmente incertos sobre o incidente, um raio-x posterior confirmou a presença do objeto metálico no estômago da pequena paciente.

Os médicos, após a confirmação pelo exame, aguardaram o tempo necessário de jejum para realizar com segurança o procedimento de retirada do prego.

A endoscopia foi conduzida pelo Dr. Marlon, cirurgião geral e especialista em endoscopia, que conseguiu realizar a remoção do prego com sucesso.

Felizmente, o estado de saúde da criança é considerado ótimo, e ela está se recuperando bem após a intervenção médica.

Veja vídeo: