Uma briga generalizada marcou o pós-jogo de Uruguai x Colômbia na semifinal Copa América nessa quarta-feira (11/7). Depois da vitória colombiana por 1 x 0, Darwin Núnez, centroavante uruguaio do Liverpool, foi visto trocando socos na arquibancada.

O camisa 19 da seleção uruguaia chegou a levar um soco na cara enquanto trocava golpes contra os torcedores. Há um outro momento que mostra o centroavante tentando jogar uma cadeira nos colombianos. O motivo da briga ainda não foi completamente esclarecido, mas durante a transmissão foi possível ver alguns familiares dos jogadores no tumulo. Nem o jogador, a Conmebol e nem a Federação Uruguaia se manifestaram sobre o ocorrido até o momento.

Entretanto, na zona mista, o capitão do Uruguai José Giménez comentou sobre o ocorrido e criticou a Conmebol: “Nossa família estava em perigo, tivemos que subir nas arquibancadas para tirar nossos entes queridos… pequenos bebês recém-nascidos. Foi tudo um desastre, não havia um único policial. Um desastre e estamos lá defendendo os nossos. Quem está organizando deveria ter um pouco mais de cuidado com as famílias e com as pessoas porque a cada jogo acontece a mesma coisa. Nossas famílias estão sofrendo por causa de alguns que tomam dois goles de álcool, que não sabem beber, que se comportam como pessoas sem cérebro”, lamentou.

Confira a confusão:

Com a vitória sobre o Uruguai por 1 x 0, a Colômbia enfrentará a Argentina na final da Copa América. O jogo será disputado no domingo (14/7), às 21h.