De Tarauacá, Miss Acre Terra é coroada e vai representar o Acre em São Paulo; conheça

NIVER SOCORRO

A querida empresária e madrinha dos colunistas sociais do Acre, Socorro Moreira Jorge trocou de idade na quarta-feira (10) ganhando festa dos amigos e familiares. Esta coluna registra e deseja os parabéns a essa queridona.

FESTA VIA EXPRESSA CONNECTION

Dia 27 de julho acontece a festa Via Expressa Connection com Djs Elves Araruna, Jean Ney, Renan Biggi e Dj Kau Gomes de Porto Velho no Maison Borges. Não fique de fora e adquira os últimos convites.

GLAMOUR

No glamour desta semana a modelo acreana Gaby Dobbins em recente trabalho para o JK Iguatemi. Foto: Aline Clarke.

ESTETIC FACE

Tenha o rosto dos sonhos aproveitando os ótimos produtos, excelentes profissionais e forma de pagamento que cabe em seu bolso na Estetic Face.

– Fio liso de PDO (glabela)

– Botox 3 regiões (testa, glabela e pés de galinha)

Os dois procedimentos por apenas 10x 149,90

MISS ACRE TERRA

O Acre já tem a nova Miss Acre Terra. Quem ficou com o título foi Maria Clara Correia, de Tarauacá. A coroação aconteceu na noite do dia 11 de julho, no Teatro Municipal de Tarauacá José Potyguara. A nova miss tem 19 anos, 1.74 de altura, formada em gestão pública.

Maria Clara Correia, representará o Acre no Miss Brasil Terra 2024, dia 30 de agosto no estado de São Paulo com transmissão ao vivo pela Record News.

O evento contou com o apoio cultural da prefeita Maria Lucinéia e equipe, com a assessoria da coordenadora Meyre Manaus.

A Miss Maria Clara

Maria Clara com a coordenadora Meyre Manaus

A Miss Acre Terra com Sussiane Batista, assessora jurídica, Geania Maria, secretária de Cultura, Maria Lucicleia, secretária de Educação.

Com as digitais influencers de Tarauacá. Nataliany Mourão , Thayssa Aguiar, Charlethy Maia, Katyana Aguiar e Mailliy Lawrence

Rafaela Leite, Miss Tarauacá 2023, Nataliany Moura, Miss Acre FNBI 2023, Jamili Sobralino, Garota Abacaxi 2011, Ana Tereza, Garota verão 2023, Mailly Lawrence, Garota Abacaxi 2021, Soraia Rocha, Garota Abacaxi 2023.

Daiane Farias, Miss Tarauacá 2024

NIVER JANAYRA

Na segunda-feira (15) o dia foi todo da nutricionista Janayra Miriã Saldanha, minha sobrinha que comemorou a data no Paradiso Golden. Parabéns, tia!

MAIS LASER

Liberte-se com a Maislaser! Se você está cansada(o) dos pelos incomodam, é hora de dar um fim a esse problema!

A depilação a laser da Maislaser é a solução perfeita para uma pele lisa e sem irritações. Diga adeus às lâminas e à cera e venha descobrir a diferença que o laser pode fazer na sua vida. Aproveite essa condição pra lá de especial que preparamos para você!

FLORY ARAÚJO

Quer arrasar com um cabelo bonito e bem cuidado, e o melhor ótimos produtos com um excelente preço? Então anota aí, Studio Flory Araújo.

PATATI E PATATÁ

O Le Petit Cirque traz a Rio Branco nos dias 19, 20 e 21 de julho a dupla de palhaços mais animada do Brasil, Patati e Patatá.

Confira os horários das apresentações:

Sexta-feira, 19 de julho 18h e 20h

Sábado, 20 de julho 16h30, 18h30 e 20h30

Domingo, 21 de julho 16h30, 18h30 e 20h30

O Le Petit Cirque está instalado no estacionamento do Via Verde Shopping.