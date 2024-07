Deadpool 4? Ryan Reynolds revela se tem planos de fazer a sequência

Ryan Reynolds, ator conhecido por viver Deadpool nos cinemas, afirmou que não estará presente em um possível quarto filme da franquia. Segundo ele, em entrevista ao The Tonight Show, a ideia é inviável. “Por Deus, não”, respondeu Reynolds quando perguntado sobre a possível sequência pelo apresentador Jimmy Fallon.

“Minha esposa e os meus filhos pediriam o divórcio! Jimmy, eu não assinei um acordo pré-nupcial com nenhum deles, e isso significa que eu ficaria pobre em um divórcio. Por outro lado, aí eu provavelmente teria que fazer Deadpool 4”, brincou.

O ator Ryan Reynolds ainda afirmou que gostaria que Taylor Swift faça o papel de Deadpool caso ele se aposente do personagem. “Eu queria Taylor (Swift) no filme. Se um dia eu parar, ela seria uma ótima Deadpool. Ela é divertida”, disse o ator, de 34 anos, ao The Tonight Show.

Ele ainda antecipou o que pode sobre as participações no filme Deadpool & Wolverine. Entre as especulações, existe o boato de uma suposta aparição do Rei Charles III no longa.

“Eu diria que o pessoal que aparece no filme – e que eu não tenho ideia de como conseguimos mantê-los em segredo – têm começo, meio e fim. Não é só ‘Ei, olhe, uma participação especial!’ e seguir em frente. Eles estão lá por um motivo”, comentou.