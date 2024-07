Deputados entram em recesso parlamentar e só devem retomar os trabalhos no final do mês; entenda

Após aprovar um pacote extenso de novas leis os deputados estaduais entram em recesso parlamentar na próxima segunda-feira, dia 15 de julho.

Como as sessões ordinárias são realizadas apenas nas terças e quartas, a sessão desta quarta-feira (10) foi a última realizada antes do recesso.

Regimentalmente, o recesso parlamentar dura 15 dias, ou seja, a previsão é de que os deputados só retornem os trabalhos no próximo dia 30 de julho.

Entre as pautas importantes aprovadas nesta quarta-feira estão: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a criação da nova Secretaria de Esportes e a concessão de um empréstimo de R$ 380 milhões do Governo do Estado junto ao BID.