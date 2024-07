A importância da saúde masculina vai muito além dos exames de próstata, abrangendo uma série de consultas médicas de rotina e específicas que são cruciais para a manutenção do bem-estar. Abaixo, detalhamos cada um deles.

Consultas médicas essenciais

1. Exame físico anual

Este exame básico inclui a medição da pressão arterial, verificação do índice de massa corporal (IMC), além de exames gerais de próstata e testículos. A avaliação geral ajuda a detectar problemas de saúde precocemente, como destaca André Berger, uro-oncologista e cirurgião robótico.

2. Exame de sangue

Análises de sangue são fundamentais para monitorar níveis de colesterol, glicose, função hepática e renal, entre outros indicadores de saúde.

3. Exame de próstata

A partir dos 50 anos, homens devem realizar exames regulares de próstata para detectar sinais de câncer ou outras doenças.

4. Exame de testículos

A autoverificação regular dos testículos pode identificar nódulos ou inchaços que podem indicar câncer testicular.

5. Exame de pele

Monitorar a pele regularmente para detectar sinais de câncer, como manchas escuras ou feridas que não cicatrizam, é vital.

6. Exame de visão

Avaliações periódicas de visão ajudam a detectar problemas como miopia, astigmatismo e glaucoma.

7. Exame dentário

Visitas regulares ao dentista são essenciais para a saúde bucal, prevenindo cáries e doenças gengivais.

8. Consulta com cardiologista

A verificação da saúde cardíaca é crucial, especialmente para detectar doenças cardiovasculares que têm alta incidência entre homens.

Importância da prevenção

Berger enfatiza que a prevenção é crucial para evitar problemas graves de saúde. “O diagnóstico precoce permite tratamentos menos agressivos e com altas chances de cura,” afirma. No caso de câncer de próstata, a taxa de sucesso no tratamento pode chegar a 90% se detectado em estágios iniciais.

Lucilio Medeiros, urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia, ressalta que muitas doenças são diagnosticadas precocemente por meio de exames de rotina, antes mesmo do aparecimento dos sintomas. “Quando a doença já apresenta uma dor intensa, o tratamento pode ser mais complicado,” explica.

Principais doenças que afetam os homens

Doenças cardiovasculares: os homens têm maior incidência de doenças cardíacas, como problema arterial coronariano e hipertensão. Fatores de risco incluem tabagismo, dieta inadequada e falta de exercício.

os homens têm maior incidência de doenças cardíacas, como problema arterial coronariano e hipertensão. Fatores de risco incluem tabagismo, dieta inadequada e falta de exercício. Câncer: homens são suscetíveis a tipos específicos de câncer, como próstata, testículo, pulmão e colorretal. A detecção precoce é essencial para um tratamento eficaz.

homens são suscetíveis a tipos específicos de câncer, como próstata, testículo, pulmão e colorretal. A detecção precoce é essencial para um tratamento eficaz. Doenças Respiratórias: condições como DPOC e asma são comuns entre homens, especialmente fumantes.

condições como DPOC e asma são comuns entre homens, especialmente fumantes. Diabetes: a obesidade e a inatividade física são fatores de risco para diabetes tipo 2, mais prevalente em homens.

a obesidade e a inatividade física são fatores de risco para diabetes tipo 2, mais prevalente em homens. Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): a prevenção de ISTs, como clamídia, gonorreia e HIV, é essencial por meio do uso de preservativos.

a prevenção de ISTs, como clamídia, gonorreia e HIV, é essencial por meio do uso de preservativos. Doenças mentais: o público masculino frequentemente subestima ou ignora problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade.

É preciso quebrar estigmas

Ainda há um tabu significativo em torno da procura por ajuda médica entre homens. “A ideia de que procurar ajuda é um sinal de fraqueza persiste,” diz Berger.

Medeiros acrescenta ainda que muitos homens priorizam outras responsabilidades, negligenciando a própria saúde. No entanto, campanhas e incentivos têm aumentado a frequência de consultas médicas entre homens, melhorando a expectativa e a qualidade de vida.

Incentivo à saúde

O Dia do Homem no Brasil serve como um lembrete da importância de cuidar da saúde masculina de forma eficiente. Consultas regulares com urologistas, cardiologistas e outros especialistas são fundamentais para a detecção precoce de doenças e a promoção de uma vida saudável.

Segundo os especialistas, campanhas de conscientização são cruciais para educar e motivar os homens a buscar cuidados médicos preventivos, reforçando que a prevenção é sempre mais eficaz e menos onerosa do que o tratamento.