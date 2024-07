Dólar cai 2,27% e fecha semana a R$ 5,46 após ‘bandeira branca’ de Lula

Nesta sexta-feira (5), o dólar fechou em R$ 5,4618, registrando uma queda de 0,46% em relação ao dia anterior, quando a moeda norte-americana fechou em R$ 5,4869. Durante o dia, o dólar atingiu a mínima de R$ 5,4588. Esse índice trouxe alívio para o Palácio do Planalto após ‘bandeira branca’ ter sido levantada.

No acumulado da semana, a queda foi de 2,27%, mesma porcentagem registrada no início de julho. No entanto, desde o início do ano, a moeda teve um aumento de 12,56%.

O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, teve um crescimento de 0,082%, fechando o dia com 126.251 pontos.

Na quinta-feira (4), o índice havia registrado 126.164 pontos. Na semana, o Ibovespa apresentou uma alta de 1,82%, mesma porcentagem de aumento registrada no início de julho. No entanto, no acumulado do ano, o índice ainda mostra uma queda de 5,98%.

A recente queda do dólar pode ser atribuída a vários fatores. O mercado financeiro ficou satisfeito com o anúncio do governo federal de cortar R$ 25 bilhões em despesas.

Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou compromisso com o arcabouço fiscal, mantendo a meta de atingir o déficit zero em 2025.

Desde maio, havia uma desconfiança entre investidores de que o presidente poderia mudar a política econômica, o que gerou pressão sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Nos últimos dias, Lula criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, contribuindo para a alta do dólar. No entanto, com a “bandeira branca” levantada pelo governo, a moeda norte-americana registrou uma forte queda entre ontem e hoje.

Fator internacional

Outro fator que influenciou a queda do dólar foi o relatório de emprego payroll nos Estados Unidos.

O documento serve como um guia para a política monetária do Banco Central norte-americano, e a expectativa é que, em breve, ocorra um corte nas taxas de juros no país devido ao controle da inflação, conforme apontado no relatório.