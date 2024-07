Domingo no Acre: tempo quente com possibilidade de chuva intensa

Neste domingo (7), o estado do Acre se prepara para um dia com condições climáticas variadas, marcadas por tempo quente e a possibilidade de chuvas pontuais, que podem ser intensas em algumas regiões. Segundo a previsão do meteorologista Davi Friale, o tempo predominante será de sol entre nuvens, com temperaturas variando ao longo do dia.

As regiões mais afetadas pelas chuvas intensas são o leste e o sul do estado, abrangendo microrregiões como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. Nessas áreas, há uma média probabilidade de ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas ocasionalmente de raios. Os ventos devem soprar predominantemente do sudeste, com variações do sul e leste.

Em Rio Branco, a capital acreana, as temperaturas devem oscilar entre mínimas de 19 a 21ºC e máximas de 30 a 32ºC. As condições meteorológicas indicam um dia com sol intercalado por nuvens, sendo possível a ocorrência de chuvas pontuais ao longo do dia.

Para quem deseja acompanhar um evento astronômico especial, a Estação Espacial Internacional estará visível sobre Rio Branco neste domingo. Ela será vista no horizonte sudoeste a partir das 18h2min, alcançando sua posição vertical sobre a cidade às 18h5min e desaparecendo no horizonte nordeste às 18h8min.

Os moradores e visitantes devem estar atentos às condições climáticas locais e tomar precauções durante as atividades ao ar livre, especialmente devido à possibilidade de chuvas intensas.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 31ºC e 33ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC.

As informações são do site O Tempo Aqui.