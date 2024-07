Domingo quente, com baixa umidade do ar e noites amenas; veja a previsão completa

O domingo (21) deverá ser marcado pelo tempo firme, seco e ensolarado no Acre. A previsão é do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

A previsão diz que em municípios como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira a umidade relativa do ar mínima varia entre 25 e 35%, durante a tarde, e a máxima, entre 70 e 80%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com rajadas eventuais, da direção sudeste.

Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá a umidade relativa do ar mínima varia entre 30 e 40%, durante a tarde, e a máxima, entre 75 e 85%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção sudeste.

O meteorologista lembra ainda que na última quarta-feira (17) foi registrada a mais baixa umidade relativa do ar do ano, no Acre, até o momento, com apenas, 27%, em Feijó, e 31%, em Rio Branco.

“A tendência é de baixar ainda mais nos próximos dias, o que caracteriza o estado de atenção para a saúde humana, quando o percentual fica entre 20 e 30%”, disse.