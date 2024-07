Dono de caminhonete usada em furto de materiais de construção diz que foi pago para fazer frete

O dono da camionete S10 na cor azul, o empreendedor Magnum Gomes, se pronunciou acerca do caso em que seu veículo havia sido usado em um furto, no bairro Bonsucesso, no último domingo (30) na cidade de Rio Branco.

Gomes afirmou que três homens pediram que ele realizasse um serviço de frete, entre duas obras. “Eles disseram que precisavam tirar um material de uma obra porque essa obra ia parar e tinham medo que roubassem, eu disse que cobrava R$50 e eles entraram no carro”, explicou.

Ao chegar no local indicado, os homens desceram de maneira apressada para buscarem os materiais, segundo Gomes. “Até onde eu vi, porque fiquei dentro do carro, foram seis sacas de cimento, mas tudo foi muito rápido, fiquei desconfiado pela pressa, mas não achei que estivessem furtando. Quando estava fazendo o caminho de volta, mandaram parar na mesma rotatória, pagaram e disseram pra eu ir embora, foi o que eu fiz”, explica.

Após a repercussão do caso, ele revela ter ficado em desespero pela associação de sua pessoa com o furto. “Minha camionete é azul, todo mundo conhece, nunca eu ia participar de uma coisa dessa, ainda mais em plena luz do dia. Outra coisa, eu moro no Bonsucesso, todo mundo me conhece, então não faz sentido. Quando chegar a Rio Branco vou registrar um boletim de ocorrência, não conheço esses meliantes”, disse ao ac24horas.

No furto, foram levados, de acordo com o denunciante, cimento, Makita, martelos, selador, baldes, tubos de encanação, e todas as ferramentas de trabalho da equipe.

Veja o vídeo com as explicações do empreendedor: