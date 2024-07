O técnico Dorival Júnior confirmou duas mudanças na Seleção Brasileira para o jogo das quartas de final da Copa América contra o Uruguai, neste sábado (6), às 22h (horário de Brasília).

Com a suspensão de Vini Jr., o treinador confirmou que Endrick entrará na vaga do companheiro de Real Madrid, jogando com Raphinha e Rodrygo no ataque da Seleção. E na lateral-esquerda, Wendell dará lugar a Guilherme Arana.

“Espero que possamos continuar encontrando o caminho dos gols. Proporcionar aos atacantes as possibilidades de ataque à última linha do adversário. Perdemos um jogador importante, mas ganhamos um jogador que vem despontando, buscando uma oportunidade. Quem sabe seja aí o momento do Endrick”, disse Dorival, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5/7).Brasil e Uruguai se enfrentam em Las Vegas, nos Estados Unidos, no estádio Allegiant. Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre Colômbia e Panamá.