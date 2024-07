“É um monstro”, diz assistente demitida após assédio de Geraldo Luís

Aline Alves, ex-assistente de Geraldo Luís, respondeu a uma caixinha de perguntas nas redes sociais e detonou o apresentador. Segundo Ricardo Feltrin, a modelo foi demitida no último dia 26, após recusar assédios do jornalista nos bastidores do programa Ultra Show, da RedeTV!.

No Instagram, um seguidor questionou o motivo de Aline ter saído da atração; a ex-assistente afirmou que, no momento certo, as pessoas saberão. No entanto, ela fez questão de pontuar que, depois que as câmeras são desligadas, Geraldo Luís revela ser “um monstro”.

“O que o Geraldo te fez para você querer sair? Se for algo grave, você não pode ficar calada”, opinou o internauta. Aline respondeu: “Tudo tem a hora certa. O que eu falei ali foi só elogio. É um pouco do que ele é, todo mundo acha que ele é um querido. Desligou as câmeras, ele é um monstro”, disparou.

A modelo ainda completou: “Eu sei coisas bem mais graves mesmo, mas terá o momento certo [de falar]. Não será agora”.

A demissão da ex-assistente de Geraldo Luís

De acordo com Ricardo Feltrin, Aline Alves foi demitida no último dia 26, depois de várias investidas feitas Geraldo Luís e recusadas por ela.

Ainda segundo ele, o apresentador a convidava sistematicamente para ir à casa dele para “tomar um vinho e um banho de banheira”. Além disso, Geraldo também mandava mensagens insistentes, por escrito.

Testemunhas ouvidas pelo jornalista afirmaram que, após várias negativas, o apresentador passou a tratar Aline com desdém. “Geraldo mal olhava na cara dela em pleno palco”, disse uma pessoa que pediu para não ser identificada.

Diante dessa situação, Aline teria recebido uma mensagem da produção do programa informando a demissão. De acordo com o jornalista, a bailarina entrou em depressão depois do ocorrido e tem dormido à base de remédios.

Em nota a Feltrin, a RedeTV! informou que “toda denúncia é apurada rigorosamente pelo departamento de compliance, e são adotadas medidas cabíveis diante de qualquer irregularidade ou conduta inadequada, que viole os princípios éticos da empresa”. “O processo é conduzido sob confidencialidade”, pontuou a emissora.