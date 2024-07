Eduardo Paes quer novo show com Madonna e outro com o U2

Após o sucesso do show de Madonna no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, já definiu uma possível nova atração para se apresentar nas areias de Copacabana. Questionado por um tiktoker sobre o gasto do dinheiro público com eventos de grande porte, ele revelou que pretende trazer a banda U2 para se apresentar em terras cariocas.

Na conversa, ele afirmou que vai seguir investindo em eventos desse tipo. “Vamos fazer mais show da Madonna ano que vem. Vamos ter mais show ano que vem. Eu quero U2”, declarou na conversa com Giovanni Fisciletti, que é pré-candidato a vereador no Rio pelo Partido Novo.

Questionado se é preciso trazer shows como esse, Paes garantiu que sim. “Precisa, porque ele traz muito dinheiro de volta”, detalhou.

Vale lembrar que, segundo estimativas da prefeitura local, a apresentação da Rainha do Pop movimentou cerca de R$ 300 milhões na economia do Rio de Janeiro.