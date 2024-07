Harris está na frente de Trump por 44% a 42% nas pesquisas nacionais, uma diferença dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais.

A democrata e o republicano estavam empatados com 44% em uma pesquisa anterior, feita entre 15 e 16 de julho. Trump liderava por um ponto percentual numa sondagem de 1 a 2 de julho, ambos dentro da mesma margem de erro.

Pesquisas nacionais e Swing States

Embora as pesquisas nacionais forneçam sinais importantes do apoio americano aos candidatos políticos, as eleições americanas costumam ser decididas por alguns estados-chave, conhecido como Swing States. Neste ano, como já mostrou o podcast O Caminho para a Casa Branca, uma produção da EXAME e da Gauss Capital, os estados que definirão o resultado nos EUA em 2024 serão: Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia

Não por coincidência, Kamala Harris fez nesta terça-feira seu primeiro comício de campanha em Milwaukee, capital do Wisconsin, que também abrigou a convenção republicana de 15 a 18 de julho.

A importância dos Swing States também se apresenta na escolha de um eventual vice para a chapa de Harris. No momento, os governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o senador pelo Arizona Mark Kelly são os favoritos para se juntarem à atual vice-presidente. Ambos são estados decisivos para a disputa eleitoral.

Mentalmente capaz

A pesquisa da Reuters/Ipsos recente também mostrou que 56% dos eleitores concordaram com a afirmação de que Harris, de 59 anos, era “mentalmente capaz de lidar com desafios”, em comparação com 49% que disseram o mesmo de Trump, de 78 anos. Apenas 22% dos eleitores avaliaram Biden dessa forma.

Biden, de 81 anos, desistiu da reeleição após um debate com Trump no qual não conseguiu desafiar agressivamente os ataques de Trump.

A pesquisa, realizada online, entrevistou 1.241 adultos norte-americanos em todo o país, incluindo 1.018 eleitores registrados.