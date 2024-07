Elite: 8ª temporada ganha novo trailer; assista

A Netflix acaba de divulgar um novo trailer da oitava temporada de Elite. Confira acima.

Elite acompanha as vidas atribuladas dos estudantes de uma escola para a classe alta espanhola. O elenco conta com Mina El Hammani (de volta para a temporada final como Nadia), Anitta, André Lamoglia, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi e Omar Ayuso – entre outros.

Com roteiro de Carlos Montero (In Love All Over Again) e Jaime Vaca (A Different View), as sete primeiras temporadas de Elite já está disponíveis na Netflix. O oitavo ano, enquanto isso, chega em 26 de julho.