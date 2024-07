Em 1º comício de campanha, Kamala Harris sobe o tom contra Trump

Ovacionada em primeiro discurso em um comício como pré-candidata pelo partido Democrata, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, discursou em campanha em Wisconsin nesta terça-feira (23/7), com um discurso extremamente duro contra seu concorrente, o republicano Donald Trump.

“Antes de eu ser eleita vice-presidente, antes de eu ser eleita senadora, eu fui procuradora e lidei com predadores que abusam mulheres, empreendedores que abusam de consumidores e trapaceiros que quebram as regras para o seu próprio bem. Então, me escute quando eu digo: eu conheço o tipo de Donald Trump. Quando eu era uma procuradora recém chegada, eu me especializei em abusos sexuais e Donald Trump é um abusador”, afirmou Kamala.

Kamala também demonstrou felicidade em ter garantido o número de delegados suficientes para sua nomeação, segundo um levantamento da Associated Press.

“Eu fui informada essa manhã que garantimos o número suficiente de delegados para garantir a nomeação pelo partido Democrata. Eu estou muito honrada e eu prometo a vocês que continuarei a unir nosso partido para que estejamos prontos para vencer em novembro”.

Kamala ainda defendeu o direito à saúde de qualidade a preços justos para todos os norte-americanos, criticando o projeto econômico de Trump.

“Crianças com asmas, mulheres que sobreviveram câncer de mama, avós com diabetes, são muitos problemas de saúde sem tratamento. A América já tentou essa estratégia econômica antes e nós não vamos voltar. E eu vou te dizer o porque não vamos voltar, Donald Trump é o passado”.

Com um forte discurso em defesa a liberdade, Kamala bradou que a luta da campanha é pela liberdade de todos os norte-americanos.

“Nossa luta é por liberdade. Gerações de americanos antes de nós lideraram a briga por liberdade e agora, Wisconsin, a batalha está em nossas mãos. Nós que acreditamos que todo mundo de nossa nação deva viver sem o medo da violência armada. Que tipo de país queremos viver? Queremos viver em um país de liberdade, de compaixão e leis ou em um país de caos, medo e ódio?”, contou Kamala.

A democrata praticamente repetiu os principais pontos da primeira fala após a desistência de Joe Biden da disputa. Na segunda (22/7), ela falou à equipe de campanha em Delaware.

Ela atacou Trump e disse que ele pretende fazer os EUA voltarem ao passado. A pré-candidata democrata também sinalizou para os votos da classe média.