Em busca do ouro: Marta disputará a sexta Olimpíada em Paris 2024

As Olimpíadas de Paris estão chegando, e o técnico Arthur Elias já realizou a convocação das atletas que farão parte da equipe que tentará o inédito ouro olímpico. Um nome, no entanto, chama a atenção: Marta.

Pela sexta vez, a rainha participará dos Jogos Olímpicos. E pode ser a última. Em abril, Marta aunciou que vai se aposentar da Seleção após as Olimpíadas, embora também tenha dito em junho que pode deixar a camisa canarinho após a Copa de 2027. Mas de fato, aos 38 anos, a camisa 10 deve ir para uma última dança na competição que quase venceu em duas oportunidades.

Marta estreou em Olimpíadas nos Jogos de Atenas, em 2004. Com apenas 18 anos, ela já era um dos destaques do Brasil, carregando a camisa 10, que 4 anos antes, foi de outra craque: Sissi. A Seleção Brasileira, comandada por René Simões, chegou até a final da competição, onde encarou os Estados Unidos e perdeu por 2 x 1, ficando com a medalha de prata.

Quatro anos depois, Marta estava novamente em uma Olimpíada com a camisa da Seleção Brasileira. Em Pequim, o Brasil repetiu o feito: chegou à decisão, mas perdeu o ouro, novamente, para os Estados Unidos, por 1×0. Mais uma vez, Marta e o Brasil ficaram com a prata.

Ela ainda disputou os Jogos de Londres 2012, perdendo para o Japão nas quartas, Rio 2016, caindo nas semifinais para a Suécia, e em Tóquio 2020, sendo derrotada nas quartas para o Canadá.

PARIS 2024

Em Paris, Marta terá uma nova chance de reescrever a sua história em Olimpíadas. Mas a vida dela e da Seleção Brasileira não será fácil. As brasileiras estarão no Grupo C, junto com Japão e Nigéria, além da Espanha, equipe que conquistou a última Copa do Mundo, e que deve contar com Aitana Bonmatí, atual melhor jogadora do mundo.

Na estreia, o Brasil enfrentará as nigerianas, em partida marcada para o dia 25 de julho, na cidade francesa de Bordeaux.